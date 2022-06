Il cancelliere tedesco Olaf Scholz mantiene la promessa fatta in campagna elettorale e approva l’aumento del salario minimo legale, su cui ora è arrivato anche l’ok del Parlamento.

Dal primo ottobre salirà dagli attuali 9,82 euro a 12 euro all’ora, con un passaggio intermedio a 10,45 da luglio.

In Italia invece è braccio di ferro. Per M5S è una priorità, per il Pd una riforma da approvare entro fine legislatura, ma il centrodestra fa muro e si prepara a bloccarla in commissione Lavoro al Senato, dove l’iter che proseguiva al rallentatore dal 2018 si è sbloccato un mese fa.

La base sotto cui non si può scendere, è la proposta di Nunzia Catalfo, ex ministro del Lavoro M5S, è di nove euro netti orari, livello garantito ora – dati Inps - a circa 4,5 milioni di lavoratori, neanche un quinto del totale.

"È una battaglia da completare subito - avverte Conte -. Dico alle altre forze politiche: avete delle osservazioni da fare, confrontiamoci. La legge si può approvare in poco tempo". Farlo "entro questa legislatura sarebbe l'ideale", altrimenti il Pd la presenterà "dentro il progetto per le prossime elezioni", chiarisce Enrico Letta. Anche il commissario Ue all'Economia Paolo Gentiloni definisce il salario minimo "indispensabile". Il ministro dem del Lavoro Andrea Orlando annuncia un tavolo con le parti sociali sul "lavoro povero".

Contraria la Cisl, che perderebbe il potere contrattuale, e contrario è il centrodestra, pronto ad opporsi in commissione dove già l’equilibrio dei numeri è precario: "Il salario minimo non deve essere un tabù ma bisogna vedere come si fa", afferma il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. "Siamo contro - spiega la senatrice di Forza Italia Roberta Toffanin -. Per garantire maggiore potere d'acquisto ai lavoratori va ridotto il cuneo fiscale e rivisto il Reddito di cittadinanza che blocca il sistema".

Una partita difficile da vincere per M5S, Pd e Leu, alla fine potrebbe anche intervenire il governo in quella che è una complessa operazione di mediazione.

(Unioneonline/L)

