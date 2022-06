Il presidente della Commissione Affari costituzionali della Camera ha calendarizzato per mercoledì prossimo, 29 giugno, il provvedimento sulla riforma che inserisce l'insularità nella Carta Costituzionale.

Lo annuncia Michele Cossa. "L'impegno alla massima attenzione garantito dal presidente Fico sulla riforma costituzionale sta già dando i suoi frutti - commenta -. Non posso che esprimere gratitudine e soddisfazione per la speditezza della procedura".

Il passaggio in commissione è propedeutico al secondo passaggio in aula dopo il via libera in prima lettura anche dal Senato. Il comitato auspica che questo passaggio possa arrivare entro luglio.

"Con il semaforo verde dell'Aula per la prima volta nella storia una proposta di legge di iniziativa popolare andrà a modificare la Costituzione - prosegue Cossa -. Cinque anni fa, quando è iniziato questo percorso, sembrava impossibile che si potesse raggiungere un risultato così importante e di portata storica, reso possibile dalla determinazione e dall'impegno di quanti ci hanno creduto e dalla fortissima spinta popolare venuta principalmente dai sardi".

Adesso bisogna anche iniziare a ragionare su “come dare gambe al principio costituzionale che cambierà la vita dei cittadini delle isole”, sottolinea Cossa. “Lavoreremo sui provvedimenti attuativi e soprattutto sugli impegni concreti che lo Stato deve assumere in particolare nei confronti della Sardegna: sono in ballo non solo la continuità territoriale e il costo dell'energia ma anche quelle forme di fiscalità di sviluppo che sono indispensabili per la crescita della vostra economia”.

