Meno 24 ore al giorno clou per le sorti del governo Draghi: il primo esame con la fiducia sarà nell’Aula del Senato, dove i parlamentari 5 stelle esprimono l'ala dura e pura del Movimento, quella che vuole l'uscita dal governo.

I "governisti" Cinque stelle e il Pd hanno cercato di far partire l'esame parlamentare dalla Camera e non dal Senato nella convinzione, si spiega in Transatlantico, che un primo esame a Montecitorio avrebbe potuto inclinare i piani per una discesa più agevole a Palazzo Madama. Ma non è stato possibile. Dopo alcune ore di silenzio i presidenti di Camera e Senato hanno trovato l'accordo e deciso che le scorciatoie sarebbero state inutili.

Ieri nessun passo avanti per la tenuta dell’esecutivo. Anzi, le dichiarazioni dei parlamentari comunicano solo diffidenza e sfiducia reciproca. "Ora la decisione non spetta ai 5 stelle ma al presidente del Consiglio Mario Draghi", avverte Giuseppe Conte nel chiudere l'ennesima assemblea congiunta del Movimento.

Intanto Mario Draghi da Algeri lavora, registra la spinta dei mille sindaci pro-governo e osserva il dibattito politico. Ma da Chigi non filtrano novità tali da far cambiare idea al premier.

Il centrodestra è sempre più nervoso al punto che Berlusconi lascia il suo rifugio in Sardegna e convoca una riunione con i suoi. "Noi chiediamo stabilità per il paese, stabilità che non si può avere con il M5s al governo. La soluzione è o un governo Draghi senza 5s o si va a votare", fa sapere a riunione in corso il coordinatore di FI Antonio Tajani. L'unico ottimista rimane Matteo Renzi: "Penso che andrà a finire così, che Draghi farà prevalere il senso delle istituzioni" e che il finale sarà che “Draghi torna a Chigi e Conte torna a casa".

Di seguito tutti gli aggiornamenti sulla crisi di governo di ora in ora

Ore 7.30 – Salvini: "Stimo Draghi ma così è difficile agire”

"Stimo Draghi, ma con un Parlamento così bloccato e litigioso, in mano a decine di cambiatori di partito per interesse personale, e con alcuni ministri di sinistra palesemente inadeguati, è difficile fare qualcosa di utile per gli italiani nei prossimi mesi. Aumento di stipendi e pensioni, Flat Tax e pace fiscale, autonomia e blocco dell'immigrazione clandestina, abolizione della Fornero e Quota41, ritorno al nucleare pulito e difesa della famiglia". È quanto è emerso, secondo quanto si apprende, nel corso di uno scambio di opinioni tra Matteo Salvini e alcuni parlamentari a margine dell'assemblea della Lega in corso alla Camera.

