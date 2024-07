Respinta dai giudici del Riesame di Genova l’istanza di revoca degli arresti domiciliari per Giovanni Toti. Il governatore della Liguria, arrestato lo scorso 7 maggio con l’accusa di corruzione, resta quindi ai domiciliari nella sua casa di Ameglia, nello Spezzino.

«L'interrogatorio di Giovanni Toti, infarcito da “non ricordo”, non ha brillato per chiarezza e trasparenza. I pretesi accordi corruttivi scaturiscono da puntuali intercettazioni ambientali e telefoniche che hanno cristallizzato i contorni delle accuse», scrivono i giudici del tribunale del Riesame nelle motivazioni con cui hanno respinto l'appello. «C'era molto da ammettere, insomma, a fronte di captazioni che restituiscono il quadro di un pubblico amministratore di rango apicale che, nel sollecitare costantemente finanziamenti per il proprio comitato elettorale, conversa amabilmente con gli stessi "finanziatori" di pratiche amministrative di loro interesse per le quali si impegna a intervenire presso le sedi competenti».

Inoltre Toti potrebbe reiterare il reato «in quanto ha dimostrato di non aver compreso appieno la natura delle accuse». Le ipotesi di corruzione sono «sorrette da gravi indizi che Toti non ha inteso contestare». E non riguardano «un illecito di natura veniale ove rapportate alle pubbliche funzioni di natura elettiva dal medesimo ricoperte, ma integrano un vulnus tra i più gravi che possano essere inferti al buon andamento dell'azione amministrativa, allo stesso rispetto della volontà popolare e ai diritti dei terzi».

Il governatore «si è mosso come un amministratore di una società privata e non come la figura ideale di un pubblico amministratore che ha voluto delineare nella memoria difensiva». «Non era Toti a delineare i propri piani e a discuterli mediando tra i vari operatori del settore ma era Spinelli (Aldo, anche lui ai domiciliari, ndr) a discutere i “propri” piani di impresa con il presidente della Regione nel mentre questi gli sollecitava finanziamenti per il proprio movimento politico», aggiungono i giudici.

(Unioneonline)

