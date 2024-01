«Noi Progressisti non abbiamo mai smesso di impegnarci in questi mesi per ricondurre a unità la coalizione di centrosinistra, divisa su questioni di metodo più che di merito». La deputata Francesca Ghirra (Alleanza Verdi e Sinistra) sottolinea la mancanza di compattezza da parte delle forze democratiche e progressiste, quella che «il popolo sardo si aspettava», per garantire «la rinascita della Sardegna». «Spiace – aggiunge Ghirra – che Renato Soru prosegua la sua corsa senza convergere all'interno della coalizione, dichiarando addirittura di non essere interessato a calcoli elettorali».

«Perché candidarsi alla Presidenza della Regione, se non per vincere le elezioni e garantire un governo di svolta alla nostra terra?», si chiede la deputata progressista. «Se davvero intende costruire una prospettiva politica diversa per l'oggi e per il domani, che metta al centro la Sardegna, Soru condivida con noi le idee, i progetti e le proposte che sta promuovendo da mesi nei tantissimi incontri sui territori. Solo così, insieme, potremo mettere in piedi un progetto di alternativa alla terribile esperienza della Giunta Solinas».

Infine una riflessione: «Non si tratta di sostituire le persone sulle poltrone, ma di garantire un nuovo slancio alla Sardegna. Siamo ancora più che disponibili a costruire insieme una alleanza che possa diventare maggioranza anche grazie al contributo delle forze di ispirazione autonomista e indipendentista e segni una nuova stagione di rinascita economica e sociale per l'Isola. E speriamo ancora di poterlo fare con Renato Soru, i suoi attuali alleati e quanti si vorranno unire a noi».

(Unioneonline/s.s.)

