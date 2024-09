Dopo quasi cinque anni c’è un cambio alla guida di Fratelli d’Italia in Sardegna: il deputato Francesco Mura prende il posto di Antonella Zedda. La nomina è stata comunicata ieri sera da Giorgia Meloni ai diretti interessati, ai dirigenti di FdI nell’Isola e a Giovanni Donzelli, responsabile nazionale del Dipartimento organizzazione del partito. La premier ha ringraziato Zedda «per il prezioso lavoro svolto sul territorio in questi anni» e ha augurato buon lavoro a Mura: «Sono certa che ti saprai meritare la fiducia che ti è stata accordata svolgendo il tuo compito nell’interesse del partito e della sua crescita». Sindaco di Nughedu Santa Vittoria dal 2018 al 2023, Mura è stato eletto nel 2019 consigliere regionale con FdI. Nel 2022 il salto in Parlamento, proprio insieme ad Antonella Zedda, eletta senatrice nello stesso anno.

Il cambio al vertice del partito era nell’aria da tempo ma nessuno si aspettava una accelerazione proprio in queste ore, in cui Giorgia Meloni deve decidere come sostituire il ministro Raffaele Fitto dopo la nomina a vicepresidente esecutivo dell’Ue. Antonella Zedda aveva preso il posto di Salvatore Deidda, che a sua volta aveva sostituito Paolo Truzzu. E proprio Zedda aveva blindato la candidatura di Truzzu, divenuto nel frattempo sindaco di Cagliari, alla presidenza della Regione: una corsa finita con la vittoria, lo scorso febbraio, dell’attuale governatrice Alessandra Todde.

