Prosciolti, perché il fatto non sussiste. Gli ex consiglieri regionali dei Riformatori sardi nella 14ª legislatura sono stati prosciolti oggi dal giudice per le udienze preliminari Michele Contini dell’accusa di aver utilizzato per fini personali i fondi destinati all’attività del gruppo. Attilio Dedoni, Pietro Fois, Pierpaolo Vargiu e Francesco Meloni sono stati prosciolti in udienza preliminare con la forma più ampia dell’accusa di peculato aggravato.

La posizione più delicata era quella del presidente del gruppo Attilio Dedoni, difeso dall’avvocato Pierluigi Concas, a cui la procura imputava di fatto anche le spese sostenute singolarmente dagli altri consiglieri per attività giudicate non istituzionali. Gli altri imputati erano assistiti degli avvocati Patrizio Rovelli, Marco Lisu e Ignazio Marinaro.

Questa mattina il giudice Contini ha fatto cadere le contestazioni nei confronti di tutti perché il fatto non sussiste. A chiedere il proscioglimento era stato anche lo stesso pubblico ministero Andrea Vacca perché in parte è cambiata la giurisprudenza e perché attraverso le memorie dei difensori è emerso che non ci sono stati reati.

