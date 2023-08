Esponenti di Fratelli d’Italia in 30 spiagge sarde per spiegare quanto di buono ha fatto il governo Meloni in questi primi mesi di legislatura.

La campagna estiva del partito vedrà protagonisti tutti gli esponenti territoriali, con in testa la senatrice e coordinatrice regionale Antonella Zedda.

Oggi la prima tappa a Pistis, nel Medio Campidano. Il partito ha reso noto l’intero programma estivo, dal giro a tappe in gommone a La Maddalena ai cruciverba all'ombra dei gazebo sulle spiagge di Villarimius.

Nel Sassarese tappe il 24 e 25 agosto ad Alghero, Platamona, Marina di Sorso e Castelsardo. Nel Sulcis il 21 e 22 a Carloforte, il 29, 30 e 31 a Calasetta. Nell’Oristanese l’11 a Bosa e il 14 a Torregrande. In Gallura il partito si farà vedere il 17 a La Maddalena, il 18 a Palau, il 19 in gommone per le spiagge dell’arcipelago maddalenino e infine a Budoni. Nel Medio Campidano, dopo la tappa odierna a Pistis, il 12 a Portu Maga, il 19 a Torre dei Corsari, il 23 a Piscinas, il 26 a Scivu, il 29 e 30 di nuovo a Pistis. Ogliastra: l’11 a San Gemiliano, il 12 Tortolì (Foxi Manna). Infine, Sud Sardegna e Cagliari: il 18 a Villasimius e il 26 al Poetto di Quartu.

«Turisti e sardi ci troveranno nelle spiagge per spiegare cosa di buono ha prodotto il governo Meloni in 9 mesi - sottolinea Zedda -. La campagna estiva toccherà spiagge, laghi, montagne, quasi 500 tappe in tutta Italia, in Sardegna puntiamo ad almeno 30. Contemporaneamente partirà una campagna web con le slide. Faremo tutto in modo un po' leggero, perché oltre alle notizie ci saranno anche i nostri cruciverba dell'estate che saranno l'occasione per gli italiani di giocare e scherzare sulla spiaggia».

