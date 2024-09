Alla guida di FdI Sardegna arriva il deputato Francesco Mura con un obiettivo ben preciso: «Portare il partito a interpretare il ruolo di guida della coalizione che ha già a livello nazionale». Ruolo guida che si acquista «con la concomitanza di due fattori: quello dato dai numeri, e questo è un dato oggettivo, l’altro legato all’autorevolezza che si riesce a costruire nel dialogo con gli alleati e nella capacità di azione».

Così il parlamentare, ex consigliere regionale e già sindaco di Nughedu Santa Vittoria, nella prima uscita ufficiale da coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, funzione ricoperta negli ultimi cinque anni dalla senatrice Antonella Zedda. «Siamo in una fase di ricostruzione del centrodestra, vicini a nuova stagione congressuale, ripartiamo dal dialogo con i nostri alleati per interpretare il ruolo di opposizione nell’Isola, e lo facciamo per supportare il lavoro che Giorgia Meloni e il Governo stanno facendo a livello nazionale. La proposta politica del centrodestra è la più sana lo dimostreremo senza cadere nel populismo».

Mura ha ringraziato Antonella Zedda che ha spiegato di aver presentato le sue dimissioni già ad aprile, quindi dopo la sconfitta alle regionali e prima delle amministrative. La senatrice ha però puntualizzato che avrebbe lasciato il coordinamento comunque, anche dopo una vittoria alle regionali. «A dicembre il partito compie dodici anni, io ho avuto la gigantesca fortuna di guidarlo per cinque». Alla conferenza stampa di FdI per la presentazione del nuovo coordinatore c’erano tutti i consiglieri, i parlamentari e i dirigenti regionali del partito.

Video di Stefano Fioretti

