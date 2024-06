Non supera il 50% l’affluenza definitiva alle elezioni europee in Italia.

Dunque per la prima volta - secondo quanto emerge dai dati del Viminale pubblicati sul portale Eligendo - meno di 1 italiano su 2 ha votato per eleggere gli eurodeputati. La soglia del 50% è stata superata nella circoscrizione Nord occidentale, Nord Orientale e Centrale ma non nelle circoscrizioni Meridionale e Insulare.

L’Isola trascina il dato verso il basso: la Sardegna è maglia nera d’Italia, fermandosi al 34,76%, mentre la “collega” Sicilia al 37,66.

Nella circoscrizione Nord Ovest si è registrata l’affluenza più alta (55,15%), nel Nord Est 53,96%, Centro 52,52%, Sud 43,73%, Isole 37,03%. Nell’Isola il traino arriva dalle città più grandi: Sassari con il 40,61% e Cagliari con il 34,61% (dati parziali). Seguono a distanza il Sud Sardegna con il 31,4%, Oristano con il 31% e Nuoro con il 29,8%.

© Riproduzione riservata