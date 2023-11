Fratelli d’Italia non ha alcun titolo per riunire il tavolo regionale del centrodestra in vista delle prossime elezioni regionali. È la posizione del Psd’Az che, per questo, domani non sarà presente al vertice che è stato convocato a Palazzo Tirso dalla coordinatrice Antonella Zedda dopo la bocciatura della ricandidatura per il presidente uscente Christian Solinas.

Secondo Antonio Moro, presidente dei sardisti - che parla anche a nome del segretario nazionale e governatore – si tratta di una competenza è ancora in capo al partito dei Quattro Mori. E, anzi, «il segretario è pienamente disponibile, in qualità di guida della coalizione di centrodestra-civica-sardista al governo della Regione, per procedere con immediatezza nella convocazione della riunione della coalizione».

Fratelli d'Italia sabato scorso ha detto “no” all'ipotesi di una ricandidatura di Solinas (sostenuta dalla Lega) perché «non ci sono più le condizioni». Quindi, d'accordo con i vertici nazionali del partito, la coordinatrice ha «assunto l'onere di convocare il tavolo sardo della coalizione».

A Palazzo Tirso, a Cagliari, saranno invece presenti tutte le altre forze politiche della coalizione: Forza Italia, Riformatori, il Grande centro, l'Udc, Idea Sardegna. Eccetto la Lega.

