Tre vittorie al primo turno – a Cagliari, Sassari e Alghero – rappresentano il successo del campo largo alle amministrative in Sardegna. In generale, un boom dei partiti della sinistra. Il Movimento 5 Stelle, invece, non sfonda ed è tutto il centrodestra a pagare la sconfitta: Fratelli d'Italia lontano dai dati delle Europee, il crollo del Partito sardo d'azione (quello dell'ex presidente della Regione).

Tiene solo Forza Italia, primo partito in assoluto ad Alghero con il 15,3%. Il Pd - così come nei risultati delle Europee - è il primo partito sia a Cagliari che a Sassari. In quest'ultima città il neo sindaco, Giuseppe Mascia, è il coordinatore provinciale dem.

CAGLIARI - Dopo cinque anni di amministrazione Truzzu con Fdi (è considerato un fedelissimo di Giorgia Meloni e ora è consigliere regionale), Massimo Zedda torna a Palazzo Bacaredda, alla guida dell’amministrazione che aveva già guidato dal 2011 al 2019. Nel centrosinistra il Pd si attesta al 15,7%, tallonato dai Progressisti - il partito del sindaco - che registra un exploit con il 14,7%. Buoni risultati anche per Avs, al 6,7%, e per Sinistra futura con il 5,6%. Il M5s è al 5,5%. Nel centrodestra di Alessandra Zedda sconfitto, "solo" il 10,2% per Fratelli d'Italia, mentre Forza Italia si attesta al 5,1%, superato dai Riformatori sardi che ottengono il 5,7%. Crollo del Psd'Az, lacerato da divisioni interne dopo i cinque anni alla guida della Regione: 2,3% e nessun consigliere eletto contro il 9,6% e 4 consiglieri eletti cinque anni fa. La Lega, insieme con il Pli, non va oltre il 4,7%.

SASSARI - Dopo cinque anni di amministrazione Campus (liste civiche di riferimento centrodestra e M5s), il campo largo vince al primo turno con Giuseppe Mascia: il Pd è primo partito con oltre il 20,4%, mentre Avs ottiene l'8%. Per i 5 stelle il 6,4%. Nel centrodestra il rettore dell'Università Gavino Mariotti si ferma al 16,1%, dietro anche all'avvocato Nicola Lucchi (liste civiche). FdI non va oltre il 6%, poco più del 2% per Forza Italia.

ALGHERO – Nella città catalana il Pd non va oltre il 12,7%, con l'exploit della lista civica Noi riformiamo Alghero che sosteneva il neo sindaco Raimondo Cacciotto al 11,8%.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata