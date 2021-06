E’ morto a 71 anni Guglielmo Epifani, ex leader sindacale e politico.

Nato a Roma nel 1950, è stato segretario della Cgil e del Pd, che aveva lasciato nel 2017. Dal 2018 era deputato di Liberi e Uguali.

Il suo ultimo intervento fu proprio per i lavoratori e in particolare sulla vertenza Whirlpool: “Il governo si impegni, bisogna lavorarci, mettere cuore e risorse”, aveva chiesto dal palco di una manifestazione a Roma. “Non si può pensare di far ripartire il Paese e licenziare”.

Fu lui nel 2002, quando prese le redini della Cgil al posto di Cofferati, a portare in piazza un milione di lavoratori contro la riforma dell’articolo 18 voluta dal governo di Silvio Berlusconi.

Laureato in filosofia con una tesi su Anna Kuliscioff, ha svolto tutta la sua carriera nella Cgil prima di quella politica. Segretario del sindacato dal 2002 al 2010, nel 2013 è entrato nella Camera dei Deputati. A maggio dello stesso anno è stato per un breve periodo segretario del partito dopo le dimissioni di Bersani e fino alle primarie vinte da Renzi nel dicembre 2013.

