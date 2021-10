Mentre ancora non si sono spente le polemiche sull’affossamento, da parte del Senato, del disegno di legge contro l’omotransfobia, Alessandro Zan, deputato Pd e promotore del ddl, sbarca in Sardegna.

Il deputato Pd sarà a Cagliari sabato 30 ottobre, per una conferenza (ore 17) al T-Hotel, assieme al collega sardo Andrea Frailis.

Si parlerà ovviamente del ddl e delle dinamiche che hanno portato al siluramento in Senato.

Inizia dall’Isola dunque il “piano B” del Pd per riuscire a far approvare il provvedimento, attraverso la promozione di una legge di iniziativa popolare. E sarà anche l’occasione per sostenere le ragioni della necessità del Ddl, come già avvenuto a Milano e come accadrà in altre 41 città italiane in questi giorni.

"Letta – ha spiegato lo stesso Zan dopo i fatti del Senato – ha lanciato una raccolta firme per una proposta di legge di iniziativa popolare. Raccoglieremo le firme anche online per dimostrare che il paese reale è molto più avanti della politica”.

"È una campagna – ha proseguito Zan – che avvieremo per reagire a questa brutta pagina della politica che è stata causata da una destra che in Italia non è una destra liberale, ma è una destra guarda a paesi come Ungheria e Polonia e vorrebbe portare l'Italia a alla stregua di quei paesi".

(Unioneonline/l.f.)

