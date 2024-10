«Questo risultato ci deve fare riflettere, deve fare riflettere il centrosinistra nazionale ma anche ci deve incoraggiare alla battaglia che non è finita e che intendo portare avanti». Cosi Andrea Orlando in conferenza stampa dopo la sconfitta alle regionali in Liguria, vinte dall’avversario di centrodestra, il sindaco di Genova Marco Bucci. «Sapevamo di dovere contrastare un sistema di potere forte e arroccato ma le forze del centrosinistra hanno collaborato bene in Liguria anche se abbiamo pagato qualche problema di troppo del campo largo. Ringrazio per il voto diretto alla mia persona, circa diecimila preferenze», ha aggiunto Orlando.

Dalla sua parte il candidato del Pd aveva il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, sceso al di sotto del 5% e autore del veto sull’alleanza con Matteo Renzi.

«Non ci turbano le uscite di chi, in questi minuti, prova a ridurre la politica a una fredda questione di numeri», afferma il leader pentastellato, «lascino da parte le calcolatrici: ipotizzare fantasiose alleanze con Renzi e i suoi epigoni avrebbe solo fatto perdere ancor più voti al M5S e quindi alla coalizione, a chi voleva dare una scossa a tutta la Liguria».

Una risposta, la sua, al leader di Italia Viva, che a commento dell’esito elettorale aveva scritto: «Oggi ha perso soprattutto chi concepisce la politica come uno scontro personale, come un insieme di antipatie e vendetta. Ha perso chi mette i veti. Ha perso chi non si preoccupa di vincere ma vuole solo escludere e odiare. Ha perso Giuseppe Conte, certo, e tutti quelli che con lui hanno alzato veti contro Italia Viva. Solo le mie preferenze personali delle Europee sarebbero bastate a cambiare l'esito della sfida, solo quelle. Aver messo un veto sulla comunità di Italia Viva ha portato il centrosinistra alla sconfitta».

