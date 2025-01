È iniziata da poco la conferenza urgente dei capigruppo di maggioranza convocata ieri dal presidente del Consiglio regionale Piero Comandini per discutere sul caso della decadenza di Alessandra Todde - oggi presente alla riunione - dal ruolo di consigliera regionale e dalla presidenza della Regione.

La riunione dei presidenti dei gruppi si confronterà sull’iter successivo alla decisione del collegio regionale di garanzia elettorale, sull’impugnazione annunciata da Todde, in generale sui tempi e sui condizionamenti che la situazione potrà avere sull’attività del Consiglio e della Giunta.

Per il momento ai giornalisti non è permesso varcare l'ingresso principale del palazzo, ma - viene fatto sapere - Todde rilascerà dichiarazioni non appena finito l'incontro.

