Gli avvocati di Alessandra Todde sono pronti: la prossima settimana verrà depositato al tribunale civile di Cagliari il ricorso contro l'ordinanza-ingiunzione del collegio regionale di garanzia elettorale della Corte d'appello del capoluogo sulla decadenza della presidente della Regione per irregolarità nel rendiconto delle spese elettorali.

La Giunta delle elezioni del Consiglio regionale ha già deciso di congelare qualsiasi pronunciamento in attesa che si concluda l'iter del ricorso presentato dalla governatrice: si aspetta la Cassazione. Dopo la prima convocazione, la Giunta delle elezioni si riunirà di nuovo il 4 febbraio, il giorno dopo del termine fissato per il deposito del ricorso della presidente.

Il caso non ha precedenti: la decadenza di un presidente della Regione che provoca lo scioglimento dell'intero Consiglio regionale e il ritorno a elezioni. Da quando è stato notificato il provvedimento del collegio elettorale di garanzia si sono fatte le ipotesi più disparate. Fino alla decisione di percorrere il doppio binario che passa per la Giunta delle elezioni del Consiglio regionale e per il ricorso della governatrice al tribunale ordinario.

Intanto si registrano le dichiarazioni del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte: «Ho consigliato ad Alessandra Todde», ha detto, «di fare causa per danno d’immagine ai componenti del collegio di garanzia».

Conte quindi porta allo scoperto una linea “movimentista” sulla quale nei giorni scorsi erano trapelate delle indiscrezioni, che davano Todde pronta a passare al contrattacco giudiziario. Ma dopo alcune conferme, erano arrivate solo secche smentite.

