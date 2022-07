Dopo il non voto dei Cinquestelle alla fiducia al governo in Senato e le dimissioni del premier Mario Draghi, ancora quattro i giorni che mancano al fatidico mercoledì 20 luglio quando il presidente del Consiglio si presenterà alle Camere, ma le divisioni invece di ridursi diventano più marcate.

Per il movimento guidato da Giuseppe Conte il dubbio è se ritirare o meno la delegazione al governo. Quanto al voto anticipato, Giorgia Meloni spinge mentre nelle parole degli alleati si leggono molte più sfumature. Mercoledì "ascolteremo con rispetto e attenzione le considerazioni del presidente Mario Draghi" alle Camere, affermano all'unisono Matteo Salvini e Silvio Berlusconi promettendo che "il centrodestra di governo continuerà a difendere gli interessi degli italiani con serietà e coerenza, non avendo certamente timore del giudizio degli italiani". Nessuna chiusura esplicita ad un eventuale Draghi bis da parte di azzurri e leghisti ma con la consapevolezza che "non è più possibile contare sul Movimento 5 Stelle in questa fase così drammatica".

Il Pd invece continua a sperare in un ripensamento di Draghi, con Enrico Letta che lancia un “forte appello a tutte le forze politiche e al Movimento 5 Stelle perché sia della partita mercoledì, con la voglia di rilanciare rispetto ai nuovi grandi contenuti intervenuti”. La prima data utile per il voto se la legislatura dovesse finire in anticipo, dice Letta, sarebbe il 25 settembre.

Intanto la missione in Algeria del premier Mario Draghi prevista per la prossima settimana è stata ridotta a un solo giorno: martedì sarà un giorno di pausa per ulteriori riflessioni e contatti e poi mercoledì il presidente del Consiglio si presenterà alle Camere per il confronto definitivo, così come richiesto dal capo dello Stato Sergio Mattarella.

Ore 15.20 – D’Incà (M5S): “Se Draghi si dimette riforme Pnrr a rischio”

Uno scenario "estremamente critico" con i decreti legge pendenti in Parlamento che potrebbero subire uno stop e con le "riforme abilitanti per raggiungere gli obiettivi del Pnrr entro dicembre 2022" che non giungerebbero al traguardo, dalla concorrenza, ancora da approvare in Parlamento, alla giustizia, che aspetta invece i decreti attuativi. E' l'allarme che lancia il ministro 5S per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà in caso di "dimissioni del governo" mentre è in corso il Consiglio nazionale del Movimento 5 Stelle per decidere la linea da tenere sulla crisi in corso. Al palo resterebbe anche la riforma del fisco.

Ore 14.40 – Tajani: “Draghi bis senza 5S o al voto”

"Provocare una crisi di governo in un momento così complicato a livello nazionale e internazionale è veramente da irresponsabili. Tutto ciò che di negativo accade e accadrà è responsabilità esclusiva del Movimento 5 Stelle. Noiabbiamo le idee molto chiare, non possiamo continuare a governare con i cinque stelle, la nostra presenza è alternativa alla loro. Se non ci sarà un altro governo Draghi senza i cinque stelle si tornerà a votare".Così, Antonio Tajani, coordinatore nazionale di FI, a margine della terza edizione dell'evento del movimento azzurro 'Anuman la foresta delle idee', organizzato dal deputato Alessandro Battilocchio.

Ore 14 – Renzi: “Bis con i 5S? Decide Draghi. Un danno voto ora”​

"Penso che andare a votare adesso sarebbe un danno per il Paese. Il Movimento 5 Stelle ha creato un disastro al Paese, dopodiché se Draghi ritiene di voler ripartire tocca lui, per me decide Draghi". Lo ha detto il leader di Iv Matteo Renzi a margine dell'assemblea del partito, rispondendo a chi chiedeva se ci siano i margini per ricucire includendo anche il Movimento 5 Stelle, sottolineando di "avere come unico obiettivo" il ritorno di Draghi a Palazzo Chigi "con le forme che decide Draghi: Draghi, Draghi bis, rinvio alle Camere. Io non mi impicco alle formule".

Ore 13 – Renzi: “Martedì referendum in Cassazione per stop a reddito”

"Martedì mattina alle 10 saremo a depositare in Cassazione il quesito referendario per abolire il reddito di cittadinanza". Lo ha annunciato Matteo Renzi aprendo l'assemblea di Italia Viva.

Ore 12.10 – Lega: “Incredibile Letta, divide maggioranza poi chiede unità”

"Letta all'improvviso si sveglia e capisce che gli italiani hanno bisogno di un governo forte e operativo su bollette, tasse e lavoro. Lui che fino alla scorsa settimana ha fatto di tutto per dividere la maggioranza e bloccare il Parlamento con Ius scholae, Ddl Zan e droga libera. Lui che, per le sue bandierine, si è alleato con i 5S che tutti sanno essere inadatti a governare. Ci risparmi almeno i suoi appelli per nulla credibili. Ci vuole davvero un bel coraggio ad essere così opportunisti e trasformisti". Così i capigruppo di Camera e Senato della Lega, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, in una nota.

Ore 11.50 – Letta: “La crisi porterebbe a elezioni il 25 settembre”

"Nel Paese non c'è nessuna voglia e nessuna spinta per una crisi che porterebbe a un avvitamento e alle elezioni il 25 settembre". Così il leader Pd Enrico Letta nel suo intervento al congresso del Psi.

Ore 10.50 – Letta: “Governo Draghi continui. Le condizioni ci sono”

"Il mio è un forte appello alle forze politiche che hanno sorretto con grandi risultati positivi il cammino del governo Draghi perché questo cammino non si interrompa e venga rilanciato a partire da mercoledì con un nuovo voto di fiducia che stabilisca un percorso di 9 mesi importante per completare tutte le riforme. Questo è l'impegno che noi stiamo mettendo da qui a mercoledì. Non si interrompa questo lavoro importante per il Paese e per l'Europa, il lavoro del Governo Draghi che ci vede convintamente impegnati. Sono sicuro ci siano le condizioni per continuarlo". Così il leader Pd Enrico Letta arrivando al congresso del Psi.

Ore 9.40 – Patuanelli: "Se Conte lo chiede ci dimettiamo ma non lo ha fatto”

"Il Presidente Conte non ha mai chiesto ai Ministri di dimettersi, qualora lo chiedesse ci dimetteremmo all'istante. Non siamo degli aspiranti Di Maio". Lo afferma il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli, del M5s.

Ore 8.30 – Renzi: “Al lavoro giorno e notte per il Draghi bis”

Abbiamo "mesi di grande tensione davanti a noi. Guerra in Ucraina, crisi energetica, tensioni migratorie legate alla carestia, inflazione ormai vicina alla doppia cifra con conseguenze devastanti sul potere d'acquisto delle famiglie. Davanti a questo scenario l'uscita di scena di Draghi toglie all'Italia un paracadute decisivo. Dunque in queste ore siamo al lavoro notte e giorno per costruire il Draghi Bis". Lo dice in un'intervista a Il Messaggero Matteo Renzi, leader di Italia Viva.

Ore 7.20 – Casini: “Draghi faccia un sacrificio e resti”

"Nei sistemi democratici nessuno è indispensabile ma nella situazione in cui versa l'Italia, Mario Draghi lo è. È la nostra garanzia a livello internazionale, ha tenuto una posizione ineccepibile e deve rimanere". Così Pierferdinando Casini a "Gli Incontri" del Grand Hotel Principe di Piemonte a Viareggio. Casini ha rivolto un appello: "Tutti gli italiani fanno sacrifici, chiedo a lui di fare altrettanto e anche di più rimanendo presidente del Consiglio. È il primo italiano a parte Mattarella, deve essere disponibile a fare un sacrificio. E' insostituibile e ha ancora fiducia del Parlamento. Perderlo sarebbe autolesionismo".

