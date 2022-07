Sempre più lontana l’ipotesi Draghi bis, con o senza il Movimento Cinquestelle che ha non votato la fiducia al governo in Senato.

Ancora quattro giorni al fatidico mercoledì 20 luglio quando il presidente del Consiglio si presenterà alle Camere, ma le divisioni invece di ridursi diventano più marcate.

Per il movimento guidato da Giuseppe Conte il dubbio è se ritirare o meno la delegazione al governo. Quanto al voto anticipato, Giorgia Meloni spinge mentre nelle parole degli alleati si leggono molte più sfumature. Mercoledì "ascolteremo con rispetto e attenzione le considerazioni del presidente Mario Draghi" alle Camere, affermano all'unisono Matteo Salvini e Silvio Berlusconi promettendo che "il centrodestra di governo continuerà a difendere gli interessi degli italiani con serietà e coerenza, non avendo certamente timore del giudizio degli italiani". Nessuna chiusura esplicita ad un eventuale Draghi bis da parte di azzurri e leghisti ma, con la consapevolezza che "non è più possibile contare sul Movimento 5 Stelle in questa fase così drammatica".

Il Pd continua a sperare in un ripensamento di Draghi e resta convinto che "formato e perimetro" della maggioranza debbano rimanere inalterati. Ma per il leghista Giancarlo Giorgetti "le squadre sono ormai stanche" e la "partita è difficile da sbloccare" anche se non esclude il “gol ai supplementari”.

Intanto la missione in Algeria del premier Mario Draghi prevista per la prossima settimana è stata ridotta a un solo giorno: martedì sarà un giorno di pausa per ulteriori riflessioni e contatti e poi mercoledì il presidente del Consiglio si presenterà alle Camere per il confronto definitivo, così come richiesto dal capo dello Stato Sergio Mattarella.

***

Di seguito tutti gli aggiornamenti sulla crisi di governo di ora in ora

Ore 7.20 – Casini: “Draghi faccia un sacrificio e resti”

"Nei sistemi democratici nessuno è indispensabile ma nella situazione in cui versa l'Italia, Mario Draghi lo è. È la nostra garanzia a livello internazionale, ha tenuto una posizione ineccepibile e deve rimanere". Così Pierferdinando Casini a "Gli Incontri" del Grand Hotel Principe di Piemonte a Viareggio. Casini ha rivolto un appello: "Tutti gli italiani fanno sacrifici, chiedo a lui di fare altrettanto e anche di più rimanendo presidente del Consiglio. È il primo italiano a parte Mattarella, deve essere disponibile a fare un sacrificio. E' insostituibile e ha ancora fiducia del Parlamento. Perderlo sarebbe autolesionismo".

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata