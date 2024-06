Riapertura dei seggi, questa mattina alle 7, per il secondo giorno dell’election day anche in Sardegna dove, oltre che per le europee, si vota per rinnovare sindaco e Consiglio comunale in 27 centri. Tra questi ci sono Cagliari e altri quattro Comuni oltre i 15mila abitanti: Sassari, Alghero, Monserrato e Sinnai. Oggi si potrà votare sino alle 23. Lo scrutinio per le europee inizierà subito, mentre bisognerà attendere le 14 di domani per l'avvio dello spoglio per le comunali.

Ieri, alle 23, l’affluenza per le amministrative è stata del 18,2%.

Nei Comuni con più di 15mila abitanti: a Cagliari, ha votato 17,6% degli aventi diritto; a Monserrato il 19,3%; a Sinnai il 19,1%; a Sassari il 17,6% degli aventi diritto, mentre ad Alghero il 17,9%.

Per le elezioni europee, ha votato il 10% degli aventi diritto. Nel 2019 l'affluenza definitiva, ma si votava in un solo giorno, era stata del 36,2%. Più alta l'affluenza nelle grandi città e nei paesi dove vi è la concomitanza con le comunali: a Monserrato ha votato il 19,9%, a Sinnai il 19,5%, a Sassari il 18%, a Putifigari il 44%, a Cagliari il 18,2%, a Calasetta il 31,3%.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata