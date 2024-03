Si vota a giugno per il rinnovo del Consiglio comunale di Sinnai. Il sindaco Tarcisio Anedda ha annunciato che non si ricandiderà. E intanto oggi prende avvio la campagna elettorale col nuovo gruppo politico "Uniti per Sinnai". Ne fanno parte il presidente del Consiglio comunale Alessandro Orrù, l'assessora ai Lavori pubblici Aurora Cappai e i consiglieri comunali Roberto Loi, Francesca Serreli e Paride Casula che negli ultimi due anni e mezzo hanno appoggiato la maggioranza del sindaco Tarcisio Anedda, composta da Pd, Democrazia Comune, Progressisti e Cengtro popolare Sinnai.

Stasera, nella sua prima uscita ufficiale, il nuovo soggetto politico presenterà alle 18,30, a "La dimora dei tempi" al numero 4 della via Perra, angolo con la via Roma, il suo logo e spiegherà il motivo del suo appoggio alla maggioranza nella seconda parte della legislatura ed i risultati che il Comune ha ottenuto con questa alleanza. Si potrebbe parlare di future alleanze ma anche della possibilità di andare da soli al voto di giugno.

Tra le proposte di "Uniti per Sinnai", potrebbe anche essere avanzato un nome per la candidatura a sindaca: Aurora Cappai, ingegnere, dipendente regionale, attuale assessora comunale ai Lavori pubblici. Una ipotesi al momento, senza i crismi della ufficialità in attesa di possibili alleanze che potrebbero esprimere altre indicazioni. Le liste in lizza per le comunali saranno sicuramente tante.

Raffaele Serreli

