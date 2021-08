Il dentista Alberto Cuccu scende in campo nelle prossime elezioni comunali di ottobre a San Vito. Con la lista Prospettiva San Vito, sfiderà il sindaco uscente Marco Siddi.

In una nota "Prospettiva San Vito" spiega che “la lista nasce con l’intento di coinvolgere tutti i cittadini in un percorso di crescita e sviluppo della nostra comunità, basato su un confronto continuo e una partecipazione attiva alle scelte amministrative. In questi mesi abbiamo creato dei tavoli di approfondimento in cui ci siamo confrontati su alcuni temi che coinvolgono il nostro paese, gettando le basi per una discussione più ampia, e partendo dal presupposto di metterci a disposizione, con spirito di servizio, di tutta la popolazione: ognuno con le proprie competenze e bagaglio esperenziale". Fra i candidati a consigliere della lista è sicura la presenza di Angelo Padiglia.

Il sindaco uscente Marco Siddi ha invece confermato che si candiderà per realizzare e ultimare le opere pubbliche programmate dalla sua Giunta: “La mia sarà una lista molto rinnovata che punta a creare un futuro di sviluppo in paese".

© Riproduzione riservata