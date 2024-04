Quattro nomi per Cagliari (Franco Meloni dei Riformatori, Gianni Chessa del Psd’Az, Alessandro Balletto per Sardegna al centro 20Venti e Edoardo Tocco per Forza Italia) più uno, probabilmente quello del prossimo vero candidato sindaco, che però ieri il tavolo del centrodestra ha tenuto nascosto. Quello di Alessandra Zedda, ex vicepresidente della Regione ed ex assessora al Lavoro di Forza Italia che alle elezioni del 25 febbraio ha sostenuto la candidatura di Alessandro Sorgia, unico eletto della Lega in Consiglio regionale.

Ieri, dopo una riunione interminabile nella sede di FdI a Oristano, il sindaco azzurro di Olbia Settimo Nizzi e Michele Cossa dei Riformatori hanno dichiarato di aver individuato alcune figure (i nomi dei quattro sono trapelati dopo da indiscrezioni) che oggi sarebbero state incontrate da una delegazione guidata dallo stesso Cossa. In realtà non risulta che siano in corso riunioni con Meloni, Chessa, Balletto o Tocco. Mentre la stessa delegazione ha incontrato Alessandra Zedda. «La situazione è molto delicata e in evoluzione, e prima di stasera non possiamo dire nulla», ripete chi sta guidando le trattative.

C’è il problema della resistenza del Psd’Az, che ieri ha insistito su Gianni Chessa. In casa quattro mori non è piaciuta la modalità della chiusura della riunione di Oristano. Il rischio è che i sardisti possano decidere per uno strappo. Le trattative potrebbero diventare frenetiche in queste ore.

