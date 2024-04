Nessun collegamento tra Giuseppe Farris, candidato indipendente alle comunali di Cagliari, e il centrodestra.

Lo ribadisce lui stesso in un post sui social, prendendo le distanze da ipotesi di accordi sottobanco con la coalizione di Fratelli d’Italia: «Mai avrei accettato la guida di una coalizione capeggiata da Fratelli d'Italia, considerato che con CiviCA 2024 siamo in campo da 5 mesi, in netta discontinuità con la Giunta di Paolo Truzzu».

«Mentre – prosegue – il centrodestra dei partiti o, meglio, quel che resta del centrodestra ha scelto una candidata, Alessandra Zedda (da immolare sull'altare di una sconfitta certa) espressione diretta di quelle politiche cittadine, tanto amate da Fratelli d'Italia, quanto detestate dai cagliaritani».

«Noi – è la conclusione - dopo aver ascoltato 10063 concittadini, accreditati da tutti i sondaggi di oltre il 20%, vicinissimi alla coalizione di centrodestra, continueremo a stare in campo, alternativi a questa destra e a questa sinistra, perfettamente sovrapponibili nelle politiche che hanno portato avanti nell'ultimo decennio. Lontani dalla politica di professione, abile solo nei giochetti di Palazzo; distante dai bisogni della gente; incurante dei procedimenti penali».

(Unioneonline/D)

