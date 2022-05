Sono due le liste presentate a Stintino per le elezioni comunali in programma per il 12 giugno. I candidati sindaci sono Rita Limbania Vallebella e Angelo Schiaffino.

La prima lista, “Stintino sei tu 2”, è sostenuta da Agostino Schiaffino, Antonella Meloni, Barbara Irene Chessa, Enrico Scano, Giada Moschella, Luisella Vincenza Mura, Mario Depalmas, Marta Diana, Pietro Maddau, Maria Sara Sechi, Mara Sanna.

La seconda, “Stintino passi avanti”, da Licia Vittoria Silvia (nota Licia) Bonifacino, Martino Cugusi, Francesca Demontis, Giuseppe Gaetano (noto Giuseppino) Denegri, Daniela Diana, Giovanni Matteo Gadau, Alessandro (noto Sandro) Maggiolo, Fabrizio Modica, Mario Mura, Gabriele Pagano, Fabiana Stacca.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata