Dopo una prima fase promettente, i lavori del Consiglio regionale sul collegato alla finanziaria procedono molto a rilento e uno slittamento del via libera finale a settembre non è ancora scongiurato.

Difficilmente l’Aula si riunirà venerdì, così ci sono solo due giorni (oggi e domani) per approvare gli interventi più importanti che riguardano il recepimento delle norme del Piano casa non cassate dalla Corte Costituzionale, l’attuazione della riforma degli enti locali che porta a sei le province e a due le Città metropolitane, gli aiuti alle compagnie aeree per aumentare il numero di rotte e favorire la destagionalizzazione.

In questo momento l’Assemblea sta esaminando una serie di emendamenti molto tecnici in materia di personale. Nel pomeriggio si dovrebbe procedere con l’intervento sugli enti locali, è invece possibile che l’urbanistica slitti a domani. Fonti di maggioranza prevedono un’approvazione definitiva della legge domani, le opposizioni negano invece che ci sia un accordo. Il rinvio a settembre, insomma, non è da escludere.

