Il movimento 5 Stelle ha ora i suoi vicepresidenti e a indicarli è stato il presidente Giuseppe Conte, ma spetta agli iscritti confermare.

Sono Alessandra Todde, 52 anni, viceministro allo Sviluppo economico, ingegnere e manager originaria di Nuoro, è stata amministratrice delegata di Olidata e a dicembre 2018 è stata nominata tra le Inspiring Fifty italiane, riconoscimento alle 50 donne italiane più influenti nel mondo della tecnologia; Mario Turco, senatore di 53 anni, è stato sottosegretario alla presidenza del consiglio durante il governo Conte II occupandosi di programmazione economica e investimenti. È professore associato in Economia aziendale, autore di pubblicazioni nazionali e internazionali; Paola Taverna, 52 anni, è vicepresidente del Senato, ha iniziato il suo percorso politico portando in seno al Movimento 5 Stelle la voce delle periferie e dei cittadini romani; Michele Gubitosa, 42 anni, deputato, professionista nel settore dell'Information Technology, ambito in cui ha iniziato a lavorare nel 1997. Negli ultimi 20 anni ha affiancato le più grandi aziende del Paese nel percorso di digitalizzazione; Riccardo Ricciardi, 39 enne deputato, vicecapogruppo dei Cinque Stelle alla Camera. Regista e autore teatrale, direttore di festival culturali, è stato anche consigliere comunale.

