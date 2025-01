«In situazioni serie, complicate, incerte come queste occorre essere lucidi e ponderare bene le parole se si vuole aiutare una persona in difficoltà, invece Conte ha deciso di gettare benzina sul fuoco, evidentemente vuole abbandonare Todde al suo destino».

Così il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Fausto Piga, legge le dichiarazioni del ledaer del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, che ha fatto sapere di aver suggerito alla presidente della Regione di fare causa per danni ai componenti del collegio regionale di garanzia elettorale che hanno emesso l’ingiunzione di decadenza per anomalie nella rendicontazione elettorale.

«Le dichiarazioni di Conte sono sconcertanti», prosegue Piga, «attaccare i magistrati della Corte d'Appello è di una gravità inaudita, inoltre non ha dispensato buoni consigli alla Todde, anzi sembra il modo per continuare a complicare una situazione già difficile».

A questo punto, prosegue l’esponente FdI, «mi viene il dubbio che Conte stia pensando a salvare se stesso dal pasticcio sardo grillino e lasciare in solitudine Todde. Nel campo largo sardo è già iniziato il si salva chi può».

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata