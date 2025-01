Tra le spese rendicontate per la campagna elettorale della presidente della Regione Alessandra Todde, dichiarata decaduta dal collegio di garanzia elettorale di Cagliari, ci sono anche due bonifici in favore della società BodyBody Snc, attività del capoluogo che tratta abbigliamento e articoli per la danza. Ma non c’è nessun mistero: è stato pagato l’affitto della sede elettorale di via Sonnino, come confermato anche dallo staff della presidenza.

Dopo la diffusione della notizia dell’ordinanza che ha fatto esplodere la politica sarda, sono stati divulgati anche i documenti con i fondi circolati per la campagna elettorale: e qui risultano, datati 23 gennaio, prima 850 euro e poi 4.822,55 euro versati alla Snc di Enrico Angius.

A spiegare, anche se infastidito dall’attenzione che inevitabilmente si è concentrata sulla sua impresa, è il titolare: «Ho affittato un immobile per la campagna elettorale, intestato alla società», dice, «tutto regolarmente rendicontato e fatturato, come risulta anche all’Agenzia delle Entrate».

© Riproduzione riservata