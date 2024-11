Verso l’approvazione, già stasera, della variazione di bilancio da 630 milioni di euro. L’Aula sta procedendo con velocità e ha già dato via libera all’articolo 1 che riguarda le misure sulla sanità. Ok, quindi, ai 162 milioni stanziati per la copertura del disavanzo delle Asl. Tra le misure importanti, anche i 15 milioni passati all’unanimità per la perequazione delle retribuzioni nelle aziende sanitarie, e i 2,3 milioni per le borse di studio non mediche.

Durante il dibattito, anche un passaggio sull’oncologico Businco di Cagliari. Intervenendo su un emendamento dell’opposizione, poi ritirato, l’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi ha spiegato che «bisogna mettersi in testa che in Sardegna manca un centro di riferimento oncologico. L'isola è l'unica regione d'Italia, insieme alla Calabria, che non ha un Irccs oncologico. Riflettiamo su questo: avere un Irccs vuol dire entrare nella rete di "Alleanza contro il cancro", e significa che se oggi esce un farmaco per l'immunoterapia del cancro contro il tumore, questa organizzazione ce l'ha il giorno dopo». E in particolare sul Businco: «È facile dire che è l'eccellenza oncologica della Sardegna, ma il Businco non esiste dal punto di vista funzionale, è fuori da Alleanza contro il cancro». L’assessore ha ricordato che «l’accesso ai farmaci innovativi del cancro oggi in Sardegna si attesta al 4%, rispetto alla media nazionale del 50%. Si capisce come un sardo con il tumore prenda l'aereo e vada a Milano, dove ci sono quattro Irccs oncologici». Quindi, conclude, «dobbiamo svegliarci, pretendere un Irccs in Sardegna, e potenziare il Businco di Cagliari, che come struttura oncologica di fatto non esiste, è un ologramma. Facciamo una lotta insieme, sarebbe un successo per tutti».

