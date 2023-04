Sconcerto e amarezza per l’addio ormai definitivo alle regate dell’America’s Cup a Cagliari.

E l’assessore regionale del Turismo Gianni Chessa finisce anche nel mirino della maggioranza, dopo le critiche dell’opposizione.

Fratelli d’Italia annuncia un’interrogazione in Consiglio regionale sull’argomento e rilascia una nota in cui esprime tutta la sua delusione per un’occasione mancata: «Una notizia che ci lascia fortemente amareggiati, un’occasione persa, un epilogo che non fa bene a Cagliari e alla Sardegna in chiave turistica ed economica», si legge nel documento firmato da tutti i parlamentari sardi e i consiglieri regionali del partito.

«Auspichiamo – concludono gli esponenti FdI - che dall'assessore al Turismo possano giungere gli opportuni chiarimenti e che le cause dell'annullamento dell'evento siano dei motivi tecnico-giuridici non superabili, perché la cancellazione di una manifestazione così importante per eventuali motivazioni banali e di scarsa rilevanza sarebbe un errore politico con gravi ed irreparabili ripercussioni per la Sardegna».

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata