Nel giorno della presentazione delle liste, ecco Alessandra Zedda, candidata sindaco di Cagliari per il centrodestra.

L'ex assessora regionale si presenta ai suoi in una sala di un albergo cagliaritano gremita: 400 persone almeno, moltissimi posti in piedi per il via ufficiale della campagna elettorale in vista delle comunali dell'8 e 9 giugno.

«Cagliari deve guardare avanti», esordisce, «questa è la parte giusta, la parte del cambiamento. Senza cedere alle sirene di chi vuole tornare indietro».

Un passaggio squisitamente politico sull'esito delle recenti regionali di febbraio per ribadire che il centrodestra è una coalizione viva, forte e coesa: «Se c’è una verità che emerge da quel voto», dice, «è che questa coalizione ha ancora il consenso più largo delle persone». E ancora: «Noi siamo quelli che corrono, che cadono e si rialzano. Siamo qui per iniziare un bel cammino, centimetro dopo centimetro. Siamo pronti a governare per il nostro Comune».

