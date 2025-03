Il tavolo del centrosinistra riunito ieri a Nuoro ha certificato la scelta di Emiliano Fenu come candidato del Campo Largo alla carica di sindaco del capoluogo barbaricino. I leader dei partiti della coalizione, compresi i Progressisti dell’ex vice sindaco Fabrizio Beccu, ieri in tarda serata hanno limato asprezze e alleggerito alcuni malumori, arrivando alla conclusione che sarebbe stato il deputato del Movimento Cinque Stelle a correre per la poltrona più importante del palazzo civico di via Dante.

Nato 49 anni fa a Siniscola, prima senatore e poi deputato, Fenu ha saputo della nomination a distanza. Non era presente alla riunione tenuta ieri a Nuoro ma alcuni degli esponenti del centrosinistra gli hanno comunicato per vie informali che la scelta del suo nome è definitiva. Irrevocabile.

Tramonta quindi l’ipotesi di un terzo polo, paventata da taluni esponenti del Campo Largo. In sostanza dalla coalizione di centrosinistra resta fuori soltanto Lisetta Bidoni, ex esponente della Cgil nuorese, che correrà con una propria lista. Per ora Emiliano Fenu non commenta ma già nella giornata di oggi potrebbe rilasciare dichiarazioni in veste ufficiale come candidato sindaco.

