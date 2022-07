La crisi di governo è sempre più vicina. Lo strappo ieri in tarda serata quando il Movimento Cinque Stelle, nelle dichiarazioni di Giuseppe Conte, ha detto che oggi non voterà in Senato la fiducia sul decreto aiuti.

Nel corso della telefonata con Mario Draghi, il premier lo avrebbe detto chiaramente: senza un appoggio chiaro, l’esperienza di questo esecutivo è da considerarsi finita. Posizione condivisa anche da Matteo Salvini, da Enrico Letta e da Giorgia Meloni che aggiunge: "Basta, pietà. Tutti a casa: elezioni subito".

L'ex premier ha rivendicato al suo movimento il ruolo di "unica forza politica che sta incalzando il governo sulle emergenze", e anche l'importanza del Reddito di cittadinanza, avvertendo: "Non permetteremo mai che venga smantellato".

La posizione era cruciale nel corso della riunione con i suoi: chiedere di votare sì nell'Aula di Palazzo Madama e rischiare di spaccare senza ritorno il Movimento, compromettendo la sua leadership; oppure assecondare chi da giorni è in pressing per consumare una rottura definitiva con Palazzo Chigi. Ha prevalso la seconda strada.

Nel primo pomeriggio, come da programma, si terrà una riunione del Consiglio dei ministri. Lo confermano fonti di governo. La riunione era stata convocata per le 15.30 già nella giornata di ieri.

La cronaca della giornata:

Ore 13 – Gentiloni: “Divisioni non favoriscono il nostro Paese”

Se in Italia "non ci fosse un Governo di larghissima maggioranza, si tratterebbe di inventarlo in questo momento. Creare invece situazioni opposte" all'unità in questo momento "certamente non favorisce il nostro Paese". Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, a margine della presentazione delle previsioni economiche d'estate.

Ore 11.18 – D'Incà, “Draghi ritiene percorribile solo strada fiducia”

Il ministro D'Incà ha avuto un confronto con il presidente Draghi il quale ha indicato come unica via percorribile la richiesta di fiducia al Senato sul dl aiuti. La fiducia sarà posta al termine della discussione generale.

Ore 10.46 – Di Maio, "M5s pianificava da mesi apertura crisi”

"I dirigenti M5S stavano pianificando da mesi l'apertura di una crisi per mettere fine al governo Draghi. Sperano in 9 mesi di campagna elettorale per risalire nei sondaggi, ma così condannano solo il Paese al baratro economico e sociale. Non potevamo essere complici di questo piano cinico e opportunista, che trascina il Paese al voto anticipato e al collasso economico e sociale". Lo ha detto il leader di Ipf e ministro degli Esteri Luigi Di Maio nel corso dell'assemblea congiunta del suo partito.

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio (Ansa - Di Meo)

Ore 10.34 – Letta, “la decisione del M5s ci divide”

“Quello che è successo ieri a Roma e la decisione del M5s di non votare la fiducia al decreto Aiuti cambia lo scenario politico. Prendiamo atto di questa scelta, non è la nostra: è una scelta che ci divide. Noi oggi voteremo convintamente la fiducia". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, in un punto stampa a Milano.

Il segretario del PD Enrico Letta (Ansa - Canali)

Ore 10.26 – Mediazione D'Incà, voto dl aiuti senza fiducia

Mediazione al Senato da parte del ministro dei Rapporti per il Parlamento, Federico d'Incà, sul decreto Aiuti, nel tentativo di evitare la crisi di governo. Ai capigruppo parlamentari che ha riunito prima dell'Aula, si è proposto di evitare la fiducia sul provvedimento ma di votare articolo per articolo. Sono in corso interlocuzioni con Palazzo Chigi.

Il ministro per i Rapporti col Parlamento, Federico D'Incà (Ansa - Antimiani)

Ore 9.44 – Via alla discussione in Senato

L'aula del Senato ha avviato la discussione generale sul decreto Aiuti, licenziato dalla commissione Bilancio di Palazzo Madama senza il mandato al relatore e già approvato dalla Camera. Sono previste circa due ore di discussione, poi sarà posta la questione di fiducia e verso mezzogiorno dovrebbero cominciare le dichiarazioni di voto. La “chiama” dei senatori è prevista a partire dalle 13.30 e l'esito del voto dovrebbe arrivare tra le 14.30 e le 15.

