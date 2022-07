Si fa sempre più insistente in ambienti pentastellati l’ipotesi del ritiro dei ministri del Movimento 5 Stelle prima di mercoledì. Secondo fonti parlamentari è in corso un serrato confronto interno, e starebbe prendendo piede proprio questo scenario. Possibile anche l’ipotesi di far decidere la base sul voto di mercoledì.

"Il consiglio nazionale si riunirà di nuovo oggi e faremo le nostre valutazioni”, ha detto la capogruppo al Senato Mariolina Castellone. Entro questa sera dovrebbe emergere una volta per tutte e in maniera definitiva la linea dei pentastellati.

Ieri il presidente del Consiglio ha rassegnato le dimissioni nonostante l’ampia fiducia ottenuta al Senato perché il Movimento 5 Stelle non l’ha votata. “La maggioranza di unità nazionale che ha votato questo governo non c’è più, è venuto meno il patto di fiducia alla base dell’azione di governo”.

Ma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha respinto le dimissioni e invitato il presidente del Consiglio a presentarsi in Parlamento. Mercoledì Draghi riferirà alle Camere e ci sarà un nuovo voto di fiducia.

I centristi e Forza Italia lavorano per un Draghi bis senza i 5 Stelle, i numeri ci sono. Ma Salvini non vuole lasciare a Conte mesi di opposizione “elettorale” logorando i suoi consensi con l’appoggio al governo. E lo stesso Pd lavora sì a un Draghi bis, ma con il rientro dei 5 Stelle nella maggioranza per non sbilanciare troppo “a destra” il governo.

“Dobbiamo lavorare per un bis di Draghi. Lo richiede la sicurezza dell'Italia. Ma senza un chiaro impegno della Lega ad abbandonare la linea 'diversamente 5S' e la consapevolezza dalle parti del PD che Conte non potrà farne parte, è meglio astenersi ed evitare ulteriori figuracce”, ha twittato il leader di Azione Carlo Calenda.

Oggi si registra anche il durissimo attacco di Luigi Di Maio a Conte: “Il M5S non c’è più, ora si chiama il partito di Conte, è un partito padronale che ha deciso di anteporre le proprie bandierine alla sicurezza e all'unità nazionale”, ha detto. “Se da mercoledì andiamo in ordinaria amministrazione non potremo fare quasi più nulla di ciò che serve per superare la crisi economica. Parlo del decreto di 15 miliardi contro il caro bollette. Non abbiamo i poteri per fare la legge di bilancio e andremo in esercizio provvisorio. Non abbiamo più il potere negoziale ai tavoli internazionali per ottenere il tetto ai prezzi del gas. È da irresponsabili non capirlo”.

Mosca invece corregge il tiro dopo l’ironia di ieri di Medvedev. “Gli sviluppi politici a Roma sono un affare interno italiano. Noi auguriamo all'Italia tutto il bene possibile, e di riuscire a superare i problemi creati dai precedenti governi. Noi vogliamo avere buoni rapporti con l'Italia”, ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. “Non solo i responsabili, ma la maggioranza del popolo russo - ha aggiunto la portavoce – considerano l'Italia come un buon partner. Abbiamo molte cose in comune, e obiettivi comuni".

Di seguito tutti gli aggiornamenti sulla crisi di governo di ora in ora

***

Ore 13.55 – Governo “avanti con il piano anti-crisi”

Anche a fronte del possibile addio definitivo di Mario Draghi al governo, a quanto si apprende da fonti dell'esecutivo, si andrà avanti sul nuovo decreto anti-crisi, un provvedimento definito "corposo" dallo stesso premier durante l'ultima conferenza stampa insieme al ministro del Lavoro Andrea Orlando e al collega, titolare dello sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti. Proseguiranno, al contempo, anche i confronti con le parti sociali: il 20 e il 21 luglio sono attese altre associazioni a Palazzo Chigi.

***

Ore 13.50 – Lega- Forza Italia: “Non temiamo le elezioni”

"Ascolteremo con rispetto e attenzione le considerazioni del Presidente Mario Draghi, che ha reagito con comprensibile fermezza di fronte a irresponsabilità, ritardi e voti contrari. Il centrodestra di governo continuerà a difendere gli interessi degli italiani con serietà e coerenza, non avendo certamente timore del giudizio degli italiani". E' quanto si legge in una nota congiunta della Lega e di Forza Italia diffusa al termine di una telefonata tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. I due affermano anche che ormai “non è più possibile contare sui 5S”.

***

Ore 13.45 – Fonti M5S: “Conte non ha chiesto le dimissioni dei ministri”

In mattinata c'è stato un confronto tra Giuseppe Conte e la delegazione del M5s al governo sullacomplessità della situazione. Lo fanno sapere fonti del M5s, spiegando che il confronto ha ribadito l'unità e la compattezza del Movimento. Rispetto ad alcune ricostruzioni apparse sugli organi di stampa, viene aggiunto, si smentisce che il presidente Conte abbia chiesto le dimissioni dei ministri.

***

Ore 13.30 – D’Incà contro la linea dura: “No al ritiro dei ministri”

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà, a quanto si apprende, nelle riunioni delle ultime ore con Giuseppe Conte e i vertici del M5s ha esplicitato il proprio dissenso verso la linea dura emersa nel partito. D'Incà avrebbe chiarito di non condividere la posizione di chi nel Movimento vorrebbe il ritiro dei ministri e, quindi, il tramonto definitivo anche dell'ipotesi di un nuovo sostegno al premier Mario Draghi. Un dissenso, avrebbe spiegato, dovuto alla preoccupazione per il Paese, per le sorti del Pnrr e per le conseguenze europee.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata