Per la prima volta dall’inizio della guerra Volodymyr Zelensky si è detto favorevole alla partecipazione della Russia al prossimo summit sulla pace.

Il presidente ucraino ha espresso parere favorevole sulla possibilità che Mosca si sieda al tavolo di trattativa, cosa che – al contrario – non è avvenuta nel corso dei colloqui che si sono tenuti in Svizzera a metà giugno.

«Penso che i rappresentanti russi dovrebbero partecipare a questo secondo vertice», ha detto il presidente ucraino in una conferenza stampa a Kiev, esprimendo la speranza che il piano per il cessate il fuoco possa essere pronto per il prossimo novembre.

«A fine luglio o inizio agosto ci sarà un primo incontro a livello di ministri e consiglieri per la sicurezza nazionale», ha spiegato Zelensky. Aggiungendo: «Il primo incontro si terrà molto probabilmente in Qatar. Ad agosto ci sarà invece un incontro in Turchia sulla libertà di navigazione». Inoltre, ha concluso Zelensky, si discuterà della questione della sicurezza alimentare, mentre a settembre «si terrà un incontro in Canada nel settore umanitario».

