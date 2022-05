“Il fatto che la Russia stia usando armi laser indica il completo fallimento dell’invasione”, ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

“Lo fanno per risparmiare missili, ne hanno lanciati oltre 2mila, ora hanno solo rimasugli. Tutti hanno visto la Russia in guerra: militari di leva senza esperienza, lanciati in battaglia come carne da cannone. Predoni che vedono per la prima volta normali elettrodomestici in un paese straniero. Blindati sovietici senza protezioni moderne. Bombe al fosforo proibite, che usano per bruciare scuole e case”.

Continua a tenere banco intanto l’adesione alla Nato di Svezia e Finlandia, con la premier finlandese Sanna Marin che ieri ha incontrato Mario Draghi.

Un ampliamento dell’Alleanza Atlantica a cui continua ad opporsi Ankara: il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu ieri a New York ha espresso le “legittime preoccupazioni di sicurezza” del suo Paese che Stoccolma ed Helsinki “sostengano organizzazioni terroristiche”, riferendosi ai curdi del Pkk, organizzazione che Turchia, Usa e Ue considerano terroristica.

“Vediamo la minaccia nella nostra regione e questa è la ragione per cui Finlandia e Svezia vogliono diventare membri della Nato. La Turchia ha sempre sostenuto la politica delle 'porte aperte' della Nato anche prima di questa guerra”, ha detto Cavusoglu al segretario di Stato Usa Blinken. “Noi capiamo le loro preoccupazioni di sicurezza, ma anche le preoccupazioni di sicurezza della Turchia devono essere rispettate”.

Continua intanto a preoccupare il blocco dei porti che provoca lo stop all’export del grano e potrebbe causare una crisi alimentare globale. “Se hai un minimo di cuore, apri questi porti dell’Ucraina per sfamare i poveri”, è l’appello dell’Onu a Vladimir Putin.

(QUI tutte le notizie sulla guerra)

(QUI tutti i video del conflitto)

Di seguito le notizie di ora in ora.

Ore 7.50 – Attacco in territorio russo, un morto

Almeno una persona è morta questa mattina all'alba in un attacco delle forze ucraine contro il villaggio russo di Tyotkino, nella regione di Kursk (sud-ovest), vicino al confine con l'Ucraina: lo ha reso noto su Telegram il governatore della regione, Roman Starovoyt, che ha parlato anche di "feriti".

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata