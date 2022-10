Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha ratificato la decisione del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale del 30 settembre in cui si afferma l'impossibilità di negoziare con il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin e la necessità di rafforzare la capacità di difesa dell'Ucraina. Tenendo conto dei risultati della riunione si è "affermata l'impossibilità di intrattenere negoziati con il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin", si legge nel decreto firmato da Zelensky.

Continua intanto l’avanzata delle forze di Kiev nel sud dell’Ucraina, nella regione di Kherson, ma anche nel Donbass e nel Lugansk.

Il leader filorusso dell'oblast di Kherson, appena annessa, secondo Mosca, alla Federazione russa, Vladimir Saldo, avrebbe ammesso che l'esercito di Kiev ha sfondato vicino a Dudchany, una cittadina sul fiume Dnipro (Dniepr per i russi), a una trentina di chilometri a est della precedente linea del fronte. "Ci sono insediamenti occupati dalle forze ucraine", dice Saldo, citato dalla Bbc. A est invece, nel Donbass, dopo aver ripreso nel Donetsk la città strategica di Lyman e i suoi dintorni, le forze di Kiev sono entrate per diversi chilometri nella regione di Lugansk.

Intanto l’intelligence di Londra lancia l’allarme: “Putin starebbe preparando le sue forze armate per compiere un test nucleare ai confini dell’Ucraina”. Un treno militare russo della divisione nucleare sarebbe partito in direzione dell'Ucraina: l'unità è responsabile delle munizioni nucleari, del loro stoccaggio e manutenzione

(QUI tutte le notizie sulla guerra)

(QUI i video del conflitto)

***

La giornata di ora in ora:

Kiev: “Liberati insediamenti nella regione di Kherson”

Una serie di insediamenti nella regione di Kherson sono stati liberati dalle forze russe. Lo annunciano le autorità ucraine, come riporta Ukrainska Pravda, mostrando sui social una serie di video dei villaggi di Davydov Brod, Staroselye, Arkhangelsk, Bolshaya Aleksandrovka, riconquistati dall'esercito di Kiev.

***

Zelensky firma il decreto “Impossibile negoziare”

Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha ratificato la decisione del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale del 30 settembre in cui si afferma l'impossibilità di negoziare con il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin e la necessità di rafforzare la capacità di difesa dell'Ucraina. Tenendo conto dei risultati della riunione si è "affermata l'impossibilità di intrattenere negoziati con il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin", si legge nel decreto firmato da Zelensky.

***

Times: “Putin si prepara a test nucleare al confine ucraino”

Putin starebbe preparando le sue forze armate per compiere un test nucleare ai confini dell'Ucraina. È quanto si legge sul britannico Times che cita un'informativa inviata dalla Nato agli Stati membri. Si tratta di un rapporto dell'intelligence in cui si avverte di possibili azioni di Mosca fra cui quella di testare il drone sottomarino Poseidon equipaggiato con una testata atomica. Secondo altre fonti, un treno militare russo della divisione nucleare sarebbe partito in direzione dell'Ucraina: l'unità è responsabile delle munizioni nucleari, del loro stoccaggio e manutenzione.

***

Lavrov: “Non ci interessa se l’Occidente non riconosce le nuove regioni”

Mosca non si preoccupa se i paesi occidentali riconoscono o meno le quattro nuove regioni russe: lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ai giornalisti, secondo quanto riporta Tass. "Non ci interessa affatto il riconoscimento", ha dichiarato il massimo diplomatico russo. "Naturalmente, il mondo intero deve affrontare questa nuova realtà, era inevitabile", ha aggiunto.

***

Stati Uniti pronti a inviare sistemi anti-missile avanzati

Gli Stati Uniti invieranni presto "quattro nuovi sistemi anti-missile avanzati". Lo riferiscono due fonti informate all'Associated Press. I sistemi faranno parte di un nuovo pacchetto da 625 milioni di dollari che sarà annunciato la prossima settimana.

© Riproduzione riservata