«Il nuovo pacchetto di armi per l'Ucraina è molto potente. Grazie mille al presidente, è esattamente ciò di cui i nostri soldati hanno bisogno adesso». Così Volodymyr Zelensky al termine dei colloqui con il presidente americano alla Casa Bianca, Joe Biden.

«Grazie per il sostegno dimostrato in tutti questi 575 giorni di guerra», ha detto ancora il leader di Kiev definendo l'incontro «molto produttivo».

Dopo la tappa negli Stati Uniti, in cui Zelensky ha annunciato il nuovo accordo con gli Stati Uniti circa le esportazioni di grano dall'Ucraina e Biden ha rinnovato il supporto nel conflitto contro la Russia di Putin anticipando l’invio la prossima settimana di nuovi carri Abrams, il presidente ucraino è volato ad Ottawa per la sua prima visita in Canada dall'inizio della guerra. Arrivato da Washington, il capo di Stato è stato accolto dal premier Justin Trudeau, il quale si è impegnato a sostenere l'Ucraina «per tutto il tempo necessario» nel conflitto con la Russia.

(Unioneonline/v.l.)

