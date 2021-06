Nuove indiscrezioni sui rapporti problematici tra la monarchia inglese e i “ribelli” Harry e Meghan, auto-esiliatisi negli Stati Uniti dopo aver rinunciato allo status di reali per essere “liberi di vivere la propria vita”.

Secondo quanto rivelato dal Mail on Sunday oggi, l’erede al trono Carlo ha infatti intenzione di privare il nipote Archie, primogenito di Harry e Meghan, del titolo di principe.

In particolare, in base a ciò che trapela, il figlio della regina Elisabetta, nonché erede al trono di Londra, avrebbe in mente di modificare alcune regole e consuetudini, ufficialmente con lo scopo di ridurre il numero di titoli reali conferibili e, con essi, il budget destinato alla famiglia reale a carico dei contribuenti.

In questo modo il nipotino sarebbe automaticamente tagliato fuori dai titoli più prestigiosi, che spetterebbero invece solo agli altri nipoti del principe di Galles.

Sempre secondo il tabloid, tale intendimento avrebbe scatenato le ire di Harry e Meghan, che anche per questo avrebbero deciso di lasciare il Regno Unito.

(Unioneonline/l.f.)

