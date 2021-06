L'Organizzazione mondiale della sanità ha concesso oggi l'omologazione d'urgenza al vaccino Sinovac-CoronaVac contro il Covid-19.

L’Oms ha assicurato Paesi, finanziatori, agenzie di approvvigionamento e comunità che il siero rispetta gli standard internazionali in materia di sicurezza, efficacia e di fabbricazione.

Il vaccino è prodotto dall'azienda farmaceutica Sinovac, con sede a Pechino.

“Il mondo ha un disperato bisogno di vaccini contro il coronavirus per affrontare l'enorme disuguaglianza di accesso in tutto il mondo - ha dichiarato Mariangela Simao, Assistant Director General per l'accesso ai prodotti sanitari dell’organizzazione -. Esortiamo i produttori a partecipare allo strumento Covax e a condividere il loro know-how e i loro dati”.

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata