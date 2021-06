"Al più presto il Parlamento sarà investito della questione dando seguito a quanto disposto dalla legge n.145 del 2016 sulle missioni internazionali dell'Italia". Così il Presidente della Commissione difesa della Camera, Gianluca Rizzo, si è espresso all'indomani del ritiro del contingente italiano dall'Afghanistan, al termine di una missione durata 20 anni e costata la vita a 53 nostri connazionali.

"L'ammaina bandiera nella base di Camp Arena ad Herat da inizio al processo di rientro in Patria del nostro contingente. Ho ascoltato - prosegue Rizzo - le importanti parole del ministro Guerini nella cerimonia di ieri in Afghanistan che annunciano un diverso impegno dell'Italia, non più militare, al processo di pace di quel martoriato Paese".

"La discussione sulla deliberazione del Consiglio dei Ministri sulle missioni internazionali - conclude Rizzo- consentirà di comprendere meglio l'evolversi della situazione non solo in Afghanistan ma anche in altre aree strategiche in cui si sono registrate novità e cambiamenti come l'Iraq, la Libia o quella del Sahel. La rimodulazione delle missioni, l'allargamento o il cambio del mandato richiedono una partecipazione attiva delle Camere che, sono certo, non mancheranno di dare il loro fondamentale contributo".

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata