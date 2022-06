Allarme al largo delle coste tunisine dove, secondo una segnalazione di Alarm Phone su Twitter "ventinove migranti sono in pericolo nella zona tra Zarzis e Djerba" a causa di un incendio scoppiato sull'imbarcazione in cui si trovano. A bordo ci sarebbero anche tre bambini.

"Ci auguriamo che il Mrcc tunisino li trovi presto", scrive l'ong, rilanciando la richiesta di soccorso anche per il gruppo di 25 migranti, tra cui 4 minori, su una barca alla deriva nello specchio d'acqua maltese.

"Finalmente abbiamo potuto parlare con le 25 persone", scrive Alarm Phone, "sono ancora in mare, affrontando il vento e le onde. Abbiamo allertato le autorità 6 ore fa, ma non sembra ci siano soccorsi in vista. Non siamo sorpresi. Condanniamo le politiche letali di non assistenza ai confini d'Europa".

La Guardia costiera tunisina proprio questa mattina ha annunciato di aver sventato quattro partenze verso l'Italia nella notte tra il 5 e il 6 giugno 2022. Tra le persone tratte in salvo, quattro erano ricercate dalla giustizia.

Durante le operazioni sono state sequestrate somme in valuta straniera e locale. Ieri inoltre un'unità della dogana ha soccorso al largo di Mahdia 15 migranti, tra cui tre donne e un neonato, che si trovavano a bordo di una barca in difficoltà. Lo hanno reso noto fonti locali.

