Il presidente venezuelano Nicolas Maduro è stato riconfermato alla guida del Paese fino al 2030: è risultato il più votato (con l'80% delle schede scrutinate ha ottenuto il 51,2% contro il 44,02% di Edmundo Gonzalez Urrutia).

Arriverà dunque a 17 anni alla guida del governo, superando il suo mentore Hugo Chavez che nel 2012, prima di morire, lo scelse all'interno del suo cerchio magico per portare avanti il progetto socialista bolivariano.

«Non ci sono riusciti con le sanzioni, con l'aggressione, con la minaccia. Non ce l'hanno fatta ora e non ce la faranno mai con la dignità del popolo del Venezuela. Il fascismo in Venezuela, la terra di Bolivar e Chavez, non passerà», sono state le prime parole di Maduro, che ha festeggiato con migliaia di supporter concentrati davanti al Palazzo Miraflores. «Chavez vive. Chavez questo trionfo è tuo. Hasta la victoria siempre. Voi siete il popolo della pace, il popolo di Dio», ha poi aggiunto mettendo in guardia su «un massiccio attacco hacker al centro del Consiglio elettorale. Sappiamo chi lo ha fatto. Lo hanno fatto perché volevano impedire che il popolo del Venezuela avesse il suo risultato ufficiale oggi. Per poter recitare il copione che avevano preparato, per poter 'urlare alla frode'. Gente brutta, brutti, la gente bella è qui con me».

Ma l’opposizione insorge e la leader Maria Corina Machado afferma che «il nuovo presidente eletto è l'ambasciatore Edmundo Gonzalez Urrutia, con il 70% dei voti».

Mentre nel cielo di Caracas sono esplosi i fuochi artificiali accompagnati da note di salsa e uno show di droni, il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha fatto uscire una dichiarazione in cui ha espresso "seri dubbi" che i risultati delle elezioni presidenziali rappresentino la volontà del popolo. Poche ore prima, la vicepresidente, Kamala Harris e altri sette Paesi dell'America Latina, avevano chiesto il "rispetto della volontà del popolo venezuelano".

Anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani, su X, scrive: «Ho molte perplessità sul regolare svolgimento delle elezioni in Venezuela. Chiediamo risultati verificabili e accesso agli atti: il risultato che annuncia la vittoria di Maduro rispecchia veramente la volontà del popolo?».

