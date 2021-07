Dopo sedici mesi di emergenza globale, il mondo taglia il tragico traguardo dei 4 milioni di morti a causa del Covid.

E nel frattempo preoccupa sempre più la variante Delta, rilevata ormai in 104 Paesi (sette in più nell’ultima settimana) e destinata a soppiantare le altre, diventando nei prossimi mesi il ceppo dominante un po’ ovunque. La mutazione indiana si sta diffondendo rapidamente sia negli Stati con bassa copertura vaccinale che in quelli, come la Gran Bretagna, con una copertura alta.

Tanto che l’Oms ha chiesto per bocca di Michael Ryan, responsabile delle emergenze sanitarie, “prudenza estrema” per la fine totale delle restrizioni, altrimenti “ci saranno conseguenze”. Secondo Ryan “è un errore assumere che il tasso di infezione non aumenterà grazie ai vaccini”.

Delta, individuata per la prima volta in India nell'ottobre 2020, al primo giugno - precisa un Update Oms - era presente in 62 Paesi, per passare a 80 a metà del mese scorso e rimbalzare a 104 la settimana scorsa.

Nel Regno Unito nuovo record di 32.548 contagi in 24 ore, ma ricoveri e decessi non aumentano in maniera così rapida grazie allo stato avanzato della campagna vaccinale. Ma cresce la paura nell’Est, da Sidney a Tokyo si corre ai ripari.

Alla vigilia delle Olimpiadi, il Giappone si appresta ad estendere lo stato di emergenza a Tokyo e in tre prefetture vicine fino al 22 agosto, includendo così il periodo dei Giochi. Lo stato d'emergenza comporterà ulteriori limiti al numero di spettatori all'evento sportivo, oltre alla chiusura anticipata di bar e ristoranti e restrizioni alla vendita di alcol. Per il Covid, è stata anche cancellata la staffetta della torcia olimpica "sulla strada pubblica" della capitale del Giappone.

Sydney ha annunciato che estenderà di una settimana il lockdown che da fine giugno costringe a casa i cinque milioni di abitanti della città più popolosa d'Australia, prorogandolo fino al 16 luglio, mentre la variante Delta mette in ginocchio l'Indonesia, dove l'aumento dei morti e i timori per i contagi hanno spinto il governo a estendere le restrizioni. Secondo le autorità, "il peggio potrebbe ancora venire".

