Un boato, applausi e i cori: "Usa, Usa". Al centro congressi di Palm Beach dove la campagna di Donald Trump ha organizzato il suo presidio la festa sembra cominciare poco dopo l'annuncio della vittoria del North Carolina per il campo repubblicano. È stato uno dei sette stati in bilico che hanno dominato la scena durante lo scrutinio nella lunga notte elettorale per l’elezione del nuovo presidente Usa. La strada è ormai spianata per il ritorno del tycoon alla Casa Bianca. Che proprio dai microfoni di Palm Beach ha commentato: «Una magnifica vittoria, abbiamo fatto la storia». Elon Musk, il grande sostenitore del tycoon, il primo a esultare su X: "Game, set and match", gioco, set e partita.

10:05 – Metsola a Trump. «Mantenere forte il legame transatlantico»

«Mantenere forte il legame transatlantico, radicato nei nostri valori condivisi di libertà, diritti umani, democrazia e mercati aperti». Lo ha scritto su X la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, nel messaggio di congratulazioni al presidente americano neoeletto, Donald Trump.

09:45 – Zelensky si congratula con Trump: «Vittoria impressionante»

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, si congratula con Trump per la sua "impressionante" vittoria alle elezioni presidenziali americane. Lo afferma una nota della presidenza di Kiev. Zelensky si augura che la vittoria di Trump «aiuterà l'Ucraina ad ottenere una pace giusta».

09:20 Meloni: «Congratulazioni a Trump, rafforzeremo il legame Italia-Usa»

«A nome mio e del Governo italiano, le più sincere congratulazioni al Presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump. Italia e Stati Uniti sono Nazioni "sorelle", legate da un'alleanza incrollabile, valori comuni e una storica amicizia. È un legame strategico, che sono certa ora rafforzeremo ancora di più. Buon lavoro Presidente». Lo scrive su X la premier Giorgia Meloni.

09:05 – Mosca: «Vince chi ama il proprio Paese»

«Vince chi vive di amore per il proprio Paese e non di odio verso gli stranieri». Lo scrive sul suo canale Telegram la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, riferendosi all'esito delle presidenziali negli Usa.

09:00 – Netanyahu: «Con Trump il più grande ritorno della storia»

Il premier israeliano, Benyamin Netanyahu, si è congratulato con Trump per il "più grande ritorno della storia". La vittoria di Trump segna "una forte ripresa della grande alleanza" con Israele, afferma il premier israeliano.

08:47 – Vance: «Con Trump la più grande rimonta della storia Usa»

«È stato il più grande comeback (rimonta) della storia americana»: lo ha detto JD Vance, invitato a parlare sul palco del Convention center di Palm Beach da Donald Trump dopo che Fox l'ha proiettato vincitore.

08:40 – Orban a Trump: «Vittoria necessaria al mondo»

«Il più grande ritorno nella storia politica degli Stati Uniti! Congratulazioni al presidente Donald Trump per la sua enorme vittoria. Una vittoria necessaria per il mondo!». Lo scrive su X il premier ungherese, Viktor

Orban.

08:30 – Trump parla a Palm Beach: «Abbiamo fatto la storia»

«Abbiamo fatto la storia e superato ostacoli, ottenendo il risultato politico più incredibile. Una vittoria magnifica, orgoglioso di questo voto popolare»: così Donald Trump parlando a Palm Beach. Con lui sul palco ci sono Melania e tutti i figli, inclusa Ivanka Trump e il marito Jared Kushner. Dal pubblico si alza il coro «Usa Usa». «Questa è una magnifica vittoria che ci consentirà di rendere l'America di nuovo grande», ha ancora aggiunto. «Sistemeremo tutto, a partire dai confini», ha poi aggiunto.

08:20 – Lo Speaker della Camera si congratula con Trump «presidente eletto»

Lo speaker della Camera Mike Johnson si congratula con il "presidente eletto" Donald Trump.

08:00 I supporter di Kamala Harris lasciano la Howard University

Smobilitazione laddove era atteso l’intervento di Kamala Harris alla Howard University. Le migliaia di persone che si erano radunate hanno lentamente abbandonato.

07:51 – Fox: «Trump eletto presidente»

Secondo la proiezione di Fox News Trump sarebbe il 47esimo presidente degli Stati Uniti d’America. Donald Trump sarebbe il primo a ricoprire due mandati presidenziali non consecutivi dopo il dem Stephen Grover Cleveland (a fine '800), il primo con una condanna penale e il presidente più vecchio ad insediarsi, a 78 anni. La sua è una vera e propria impresa senza precedenti perché è riuscito a tornare alla Casa Bianca sfidando ogni regola del politicamente corretto, sopravvivendo a due impeachment, vari processi, due condanne penali e vari scandali. Dopo l'assalto al Capitol sembrava un leader politico finito, abbandonato anche dal suo partito, che invece è riuscito a riconquistare.

07:50 – Fox: «Trump vince in Wisconsin»

Donald Trump vince in Wisconsin, secondo le proiezioni di Fox. Il Wisconsin ha 10 grandi elettori.

07:45 – Harris vince in Minnesota, lo Stato di Walz

Kamala Harris ha vinto il Minnesota, lo Stato del suo vice Tim Walz, secondo le proiezioni di Fox news.

07:35 – Musk: «Il futuro sarà fantastico»

Elon Musk esulta sui social per la quasi vittoria di Donald Trump. "Il futuro sarà fantastico", ha scritto su X pubblicando la foto di un razzo che decolla.

07:30 Trump vince in Pennsylvania

Con la vittoria della Pennsylvania Trump è a un passo dalla soglia dei 270 elettori per la conquista della Casa Bianca. È il secondo Stato in bilico che ha strappato ai dem: nel 2020 aveva vinto Joe Biden nello Stato, mentre nel 2016 era stato ancora una volta il tycoon.

06:47 – Trump sale a 246 grandi elettori, Harris ferma a 210

Con la vittoria della Georgia Donald Trump sale a 246 grandi elettori, contro i 210 di Kamala Harris. Lo riporta il New York Times. Il tycoon è sempre più vicino alla soglia dei 270 grandI elettori necessari per vincere le elezioni.

06:45 – Trump lascia Mar-a-Lago: «Parlerà ai suoi sostenitori»

Donald Trump ha lasciato a Mar-a-Lago in direzione del convention center di Palm Beach, dove è atteso parlare ai suoi sostenitori. Lo riportano i media americani.

06:30: Cnn: Trump vince anche in Georgia

Lo Stato chiave assegna al repubblicano altri 16 grandi elettori

06:20 – Nyt: «Trump a 230 elettori, Harris a 205»

Donald Trump ha toccato quota 230 grandi elettori, ora solo 40 lo separano dalla Casa Bianca. Kamala Harris è invece a 205. Lo scrive il New York Times.

06:15 – Cala il gelo nel quartier generale di Harris a Washington

L'umore è cambiato al quartier generale di Kamala Harris, con il silenzio che è calato tra la folla dopo la notizia della vittoria di Trump in North Carolina, uno degli Stati in bilico cruciali per la corsa alla Casa Bianca. Molti sostenitori della vicepresidente democratica - riporta il Guardian - stanno aggiornando i loro telefoni mentre alcuni gruppi sembrano intenzionati ad andarsene, perché non è ancora chiaro quando o se Harris parlerà alla folla della Howard University. Quando la Cnn ha previsto che Donald Trump avrebbe vinto in North Carolina, c'è stata un'ondata di sospiri e le tv sono state disattivate mentre il dj ha messo 'California Love' di 2Pac, nonostante nessuno avesse l'umore gusto per ballare.

06:00 – CNN: «A Harris le Hawaii, ora è a 203 voti»

Kamala Harris vince alle Hawaii, secondo le proiezioni di Cnn.

05:53 – Ap: «Aumenta vantaggio Trump in Pennsylvania»

Con l'82% dei voti scrutinati, aumenta il vantaggio di Donald Trump su Kamala Harris in Pennsylvania. Secondo i dati riportati dall'Associated Press, l'ex presidente ha attualmente il 51,4% dei voti, rispetto al 47,6% della candidata democratica. La Pennsylvania assegna 19 voti nel collegio elettorale, che attualmente vede Trump in vantaggio con 230 voti a 205. La soglia per la conquista della Presidenza è 270 voti.

05:51 – Boato al quartier generale di Trump a Palm Beach

Applausi, boati e `Usa, Usa´ sono scattati al party organizzato dalla campagna di Donald Trump nel centro congressi di Palm Beach dopo l'annuncio che il tycoon ha conquistato la North Carolina.

05:40 New Mexico e Virginia ad Harris

Secondo le proienzioni Nbc e Ap Kamala Harris ha vinto in Virginia e New Mexico. Il New Mexico ha cinque grandi elettori.

05:30 – Cnn: «Trump per ora ha il 52% del voto popolare, Harris al 46,5%»

A questo punto della competizione elettorale, Donald Trump avrebbe conquistato il 52% del voto popolare (58.831826 di preferenze), contro il 46,5% di Kamala Harris. Lo riporta la Cnn.

05:25 – Ap: «North Carolina a Trump»

Anche l'Ap assegna a Donald Trump lo stato della North Carolina, con i suoi 16 grandi elettori. Crescono ora le opzioni che consentirebbero al magnate di raggiungere la quota 270 che vale la presidenza.

05:15 – Nyt: «Trump ora ha il 90% di probabilità di vittoria»

Il New York Times attribuisce a Donald Trump il 90% delle probabilità di vincere le presidenziali americane. Il risultato finale previsto è di 301 grandi elettori rispetto ai 237 di Kamala Harris.

05:10 – Gli Stati in bilico virano tutti verso Trump

Donald Trump è in vantaggio in tutti gli Stati in bilico dove al momento è in corso lo scrutinio dei voti. L'ex presidente, secondo i dati dell'Ap riferiti dal New York Times, è avanti in Pennsylvania (51%-48% col 72% dello spoglio), Michigan (52-47 col 30% dello spoglio), Wisconsin (51-48 al 63% dello spoglio), Georgia (51-48 col 93% dello spoglio), North Carolina (51-48 all'88% dello spoglio) e Arizona (49,7-49,5 al 53% dello spoglio). Mancano i dati dell'ultimo Stato in bilico, il Nevada. Ma così Trump è comunque avviato verso la rielezione alla Casa Bianca.

05:00 – Il team di Harris: «Kamala non si arrenderà»

La campagna di Harris ha inviato una nota ai giornalisti spiegando che Kamala «non si arrenderà»: «Confidiamo ancora nei risultati del blue wall, aspettiamo il conteggio finale».

04:45 – Il tweet di Musk: «Game, set, match»

Il miliardario Elon Musk, fervente sostenitore di Donald Trump, ha pubblicato un breve messaggio su X: "Gioco, partita e incontro", ha scritto, riferendosi al vantaggio di Donald Trump nei risultati.

