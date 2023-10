Strage a Lewiston, nello Stato Usa del Maine, dove almeno 16 persone sono rimaste uccise nel corso di sparatorie avvenute in un ristorante e in un locale per il bowling, che hanno provocato anche decine di feriti.

Ad aprire il fuoco ripetutamente con un fucile è stato Robert Card, un riservista dell’esercito americano, istruttore di armi.

L’uomo è in fuga, braccato dalla polizia.

La scorsa estate, riferiscono i media americani, sarebbe stato ricoverato per problemi mentali e ultimamente avrebbe perso il lavoro.

(Unioneonline/l.f.)

