La candidata repubblicana Nikki Haley si ritira dalla corsa alla Casa Bianca.

Lo ha annunciato in un discorso a Charleston, in South Carolina, il suo Stato: «Ho lanciato la mia campagna per la presidenza perché amo il mio Paese e una settimana fa mia madre, un'immigrata, ha votato per sua figlia. Ma ora è tempo di lasciare», ha scandito l’ex ambasciatrice Onu.

La decisione era attesa dopo la sconfitta accusata ieri nella tornata elettorale del super-Tuesday, sebbene Haley abbia vinto a sorpresa lo Stato del Vermont. Per il momento però non concede il suo sostegno a Donald Trump: l’ex presidente dovrà guadagnarsi il supporto di chi ha sostenuto la sua campagna, ha dichiarato. «Come disse una volta Margaret Thatcher - ha detto Haley - non seguite mai la folla, seguite quello che pensate sia giusto». Infine ha rivolto un monito contro l'isolazionismo americano che rischia di portare a nuove guerre e ribadito l'appello al Paese affinché gli Stati Uniti siano attivi sul piano internazionale e supportino la causa dell'Ucraina.

