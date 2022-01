Le prossime elezioni presidenziali negli Stati Uniti, quelle del 2024, non sono così lontane. E nell’incertezza di una ricandidatura dell’attuale presidente Joe Biden i democratici sono alla ricerca di un eventuale nuovo nome.

Secondo il Wall Street Journal potrebbe essere quello di Hillary Clinton, ex segretario di Stato, ex first lady e reduce da una clamorosa batosta contro Donald Trump nel 2016.

"Diverse circostanze hanno creato un vuoto di leadership nel partito democratico che Hillary Clinton potrebbe colmare", si legge nell’editoriale del Wall Street Journal firmato da Douglas Schoen e Andrew Stein. Clinton sarebbe già in una posizione di vantaggio per diventare la candidata democratica nel 2024.

"Se i democratici dovessero perdere il controllo del Congresso nel 2022, Clinton potrebbe usare la sconfitta come base per candidarsi", affermano Schoen e Stein facendo riferimento al basso gradimento di Joe Biden e ai dubbi sulla sua possibile rielezione, alla scarsa popolarità della vicepresidente Kamala Harris e all'assenza di un democratico forte per guidare il ticket 2024.

In conclusione “se i democratici vogliono una chance di vincere la presidenza nel 2024, Clinton potrebbe essere la loro opzione migliore".

(Unioneonline/D)

