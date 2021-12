Dramma vicino d Amburgo, in Germania.

In un appartamento sono stati trovati tre cadaveri: si tratta di un uomo e due bambini di 11 e 13 anni, tutti colpiti da un'arma da fuoco.

Sul posto, nella località di Glinde, è stata trovata anche una donna gravemente ferita. Gli inquirenti indagano per omicidio.

A inizio dicembre un’altra famiglia – una coppia di 40 anni e le loro tre figlie di 4,8 e 10 anni – era stata trovata senza vita all’interno di un’abitazione a Senzig, in Brandeburgo.

In quell’occasione le indagini avevano chiarito che era stato il padre a uccidere moglie e figlie per poi togliersi la vita, temendo di finire in carcere per aver falsificato il green pass.

(Uniononline/l.f.)

© Riproduzione riservata